Roma: sgombero campo rom Castel Romano a fine settembre, lievi ritardi su cronoprogramma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricollocazione dei 19 nuclei familiari ancora presenti nell'area F del campo rom di Castel Romano e il conseguente sgombero dello spazio, indicativamente previsto per il 10 settembre, dovrebbe slittare alla fine dello stesso mese. È quanto emerso stamattina nell'ambito della commissione Politiche sociali di Roma dove Valeria Franca Neri, rappresentante dell'ufficio Rom, sinti e camminanti del Campidoglio, ha fatto il punto sulla situazione. "Abbiamo inviato le lettere per comunicare ai nuclei familiari che entro il 10 settembre devono liberare l'abitazione - ha detto Neri - ma credo che i tempi non saranno completamente rispettati. Inizialmente nel campo i nuclei familiari erano 26, dopo l'incendio del giugno scorso alcuni sono usciti e si sono sistemati presso parenti o in altre situazioni. Ora abbiamo 19 nuclei familiari di cui quattro con situazioni di fragilità anche dal punto di vista sanitario. Riteniamo - ha aggiunto - che entro settembre questa cosa dovrà essere fatta". L'area F del campo, sottoposta a sequestro e che presenta problematiche per quanto riguarda la depurazione delle acque, è quella che va liberata al più presto "con la ricollocazione momentanea delle persone", ha precisato Neri. Dei 19 nuclei familiari "16 hanno già sottoscritto il patto per l'inclusione" con Roma Capitale "e ora si elaboreranno i progetti - ha sottolineato Neri -. Abbiamo le giovani coppie che sono più disponibili a inserirsi in formazione, ci sono molti patti per il ferro". Il progetto finale resta quello "della fuoriuscita di tutte le persone dal campo", ha concluso. Il progetto per l'inclusione lavorativa delle persone su Castel Romano, affidato a tre realtà associative, ha avuto inizio a febbraio scorso e scade nel giugno 2022.(Rer)