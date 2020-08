Nord Macedonia: premier designato Zaev presenta al parlamento proposta per nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha presentato al parlamento di Skopje la proposta per il nuovo governo da lui guidato ed il relativo programma con le priorità. Il nuovo governo, secondo quando indicato Zaev parlando oggi all'esterno del parlamento macedone a fianco dei ministri proposti, sarà orientato alla difesa dei valori della Nato e dell'Unione europea, ai rapporti di buon vicinato nei Balcani, allo sviluppo economico ed al rispetto dello stato di diritto. Zaev ha auspicato che il parlamento possa votare la fiducia al nuovo esecutivo entro la prossima settimana. Ancora non è stata programmata la riunione del parlamento di Skopje per il voto di fiducia sul nuovo governo, mentre la scadenza per tale riunione è fissata al 2 settembre. (segue) (Mas)