Nord Macedonia: premier designato Zaev presenta al parlamento proposta per nuovo governo (6)

- La coalizione dell'ex premier e leader Sdsm, Zoran Zaev, ha ottenuto il 36,12 per cento delle preferenze e 46 seggi in parlamento secondo i dati della Commissione elettorale centrale. La coalizione Rinnovamento per la Macedonia guidata dal partito che era all'opposizione nel precedente governo, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski, ha invece ottenuto il 34,85 per cento delle preferenze e 44 seggi in parlamento. "Abbiamo avuto delle elezioni degne di un paese membro della Nato, pacifiche, dignitose, libere e moderne, Grazie a tutti", ha commentato Zaev a voto concluso secondo quanto riporta la stampa locale. Il funzionario di Vmro-Dpmne, Vlatko Gjorcev, ha invece commentato il risultato elettorale definendo la sua forza politica "il vero vincitore" di queste elezioni. "Se togliamo a Sdsm i voti del partner albanese della coalizione, la forza politica Besa, allora diventa chiaro che è Vmro-Dpmne il vincitore", ha detto Gjorcev. (segue) (Mas)