Nord Macedonia: premier designato Zaev presenta al parlamento proposta per nuovo governo (8)

- Il leader di Dui, Ali Ahmeti, secondo Ziberi vuole "abbattere le ultime barriere" etniche nel paese condividendo in questo modo la posizione degli altri esponenti del partito. "La mia visione politica sul futuro è di costruire delle relazioni etniche armoniose e uno spazio dove ciascuno di senta uguale all'altro, in parallelo con una politica estera in linea con la Nato e l'Ue, in osservanza del Trattato di Ocrida e dell'Accordo di Prespa (con la Grecia), oltre che del Trattato di amicizia (con la Bulgaria)", ha dichiarato allora Ziberi. Oltre a queste coalizioni e forze politiche entrano in parlamento Levica, partito di sinistra che ottiene il 4,17 per cento e 2 seggi, e Dpa, altra forza della componente albanese, con l'1,51 per cento dei voti e 1 seggio in parlamento. Tutti gli altri partiti non hanno raggiunto neppure l'uno per cento delle preferenze. Le elezioni parlamentari in Macedonia del Nord si sono concluse il 15 luglio alle 21 dopo 3 giorni di voto, così dilazionato per evitare assembramenti e rispettare le misure sanitarie contro la diffusione del Covid-19. (Mas)