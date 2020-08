Europa orientale: premier estone invita Pompeo a vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Estonia, Juri Ratas, ha invitato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a partecipare al vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari che si terrà a Tallinn il 19 e il 20 ottobre. Lo riferisce il portale web dell’emittente radiotelefonia pubblica estone. "Recentemente ho avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, durante la quale gli ho rivolto questo invito. In modo che potessero trovare un momento adatto in queste date e in modo che qualcuno da parte loro potesse partecipare all'incontro”, ha detto Ratas. In precedenza, i media estoni hanno riferito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe prendere parte al vertice di Tallinn, poiché gli Stati Uniti hanno mostrato interesse per l'Iniziativa, vedendovi nuove opportunità di relazioni con l'Europa. Secondo Ratas, a causa delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti quest'anno, è improbabile che Trump riesca a prendere parte al vertice. (segue) (Sts)