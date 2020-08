India-Vietnam: ministri Esteri concordano di dare ulteriore impulso alla cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri in videoconferenza la 17ma riunione della Commissione congiunta India-Vietnam per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnologica copresieduta dai ministri degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e vietnamita, Pham Binh Minh. L’incontro si è concluso con l’impegno a dare ulteriore impulso alla collaborazione. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. A margine della riunione sono stati firmati due protocolli d’intesa riguardanti la formazione diplomatica e le scienze marine: il primo tra il Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (Ssifs) di Nuova Delhi e l’Accademia di diplomazia del Vietnam di Hanoi e l’altro tra la National Maritime Foundation di Nuova Delhi e lo Scientific Research Institute of Sea and Islands di Hanoi. (segue) (Inn)