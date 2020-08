India-Vietnam: ministri Esteri concordano di dare ulteriore impulso alla cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro sono stati esaminati i recenti sviluppi del partenariato strategico globale e discussi gli orientamenti per il futuro, anche in vista del 50mo anniversario delle relazioni bilaterali, che si celebrerà nel 2022. Le parti hanno convenuto di dare nuovo slancio all’impegno comune nell’economia e nella difesa e di esplorare la possibilità di una più stretta cooperazione in settori emergenti per la cooperazione bilaterale come l’energia nucleare civile, la ricerca spaziale, le scienze marine e le nuove tecnologie. I due ministri hanno scambiato opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse, in particolare legate alla pandemia di coronavirus. (segue) (Inn)