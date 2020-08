India-Vietnam: ministri Esteri concordano di dare ulteriore impulso alla cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante di Nuova Delhi ha illustrato la “Missione per un’India autosufficiente” lanciata dal governo di Narendra Modi in seguito alla crisi sanitaria ed economica, riaffermando al tempo stesso l’impegno a cooperare per una “globalizzazione incentrata sull’uomo” e a continuare ad assistere il Vietnam attraverso progetti a impatto rapido, iniziative di cooperazione tecnica, borse di studio. Tra i dodici progetti a impatto rapidi già approvati sono stati citati, in particolare, quelli per la gestione delle risorse idriche nella regione del Delta del Mekong, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, per la connettività digitale, per la conservazione del patrimonio e per la costruzione di strutture educative. (segue) (Inn)