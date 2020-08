India-Vietnam: ministri Esteri concordano di dare ulteriore impulso alla cooperazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro vietnamita ha espresso soddisfazione per la cooperazione negli affari consolari e per lo scambio di esperienze nell’addestramento delle forze di mantenimento della pace e ha auspicato un rafforzamento dei legami nel commercio e negli investimenti, con l’obiettivo di raggiungere al più presto l’obiettivo dei 15 miliardi di dollari di interscambio commerciale e di firmare quanto prima un memorandum d’intesa sui rimedi commerciali. Le tecnologie dell'informazione, l’energia, le infrastrutture e l’innovazione dell’agricoltura sono state menzionate come aree prioritarie in cui investire. Infine, è stata sottolineata la comune convinzione dell’importanza del mantenimento della pace, della stabilità, della sicurezza e della libertà di navigazione e volo e della risoluzione pacifica delle controversie nel Mar Cinese Orientale. (Inn)