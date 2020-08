Legge elettorale: Laforgia (Leu), parlarne ora è surreale, si pensi alla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mettere sotto pressione il parlamento a settembre per fare la legge elettorale, in un momento come questo, è surreale. Riaprire le scuole in sicurezza ed evitare un’ondata di licenziamenti devono essere le uniche ossessioni del governo e della maggioranza in questa fase." Lo ha affermato in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, in riferimento all'intervista in cui il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, rimarcava la necessità di una nuova legge elettorale. (Com)