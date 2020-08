Spagna: ministra Istruzione Celaa, scuole riapriranno a settembre perché parte della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole in Spagna riapriranno a settembre in quanto "fanno parte della società". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, Isabel Celaa, all'emittente radiofonica "Cadena Ser", aggiungendo che la frequenza sarà il concetto di base, mentre il governo è al lavoro per rendere gli spazi più sicuri. "Ci stiamo occupando di due formule in modo che i genitori non mandino i loro figli con sintomi. Da un lato - ha spiegato - una dichiarazione responsabile e, dall'altro, una notifica della scuola che specifichi che il bambino non può andare a scuola". Nonostante questo, tuttavia, "non esiste il rischio zero", ha evidenziato Celaa, annunciando che l'intenzione dell'esecutivo è quella di estendere l'uso delle mascherine dall'età di 6 anni e di verificare quale sia la migliore modalità per misurare la temperatura dei bambini per evitare code e assembramenti. Secondo il ministro dell'Istruzione, sul ritorno a scuola si è creato un eccessivo allarme "causato da un movimento politico e mediatico" dato che in tutti i paesi "c'è la stessa incertezza".(Spm)