Trasporti: Bordoni (Lega), basta monopattini, serve vademecum per settembre

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: "Serve un vademecum sul trasporto pubblico, settembre è alle porte, chiudono i varchi Ztl in una Capitale semi-deserta e riaprono le scuole". "Il ritorno alla normalità - aggiunge Bordoni - passerà dall'applicazione di poche semplici misure, la Raggi è in grado di garantirle? Fin qui la sindaca ci ha voluto stupire con gli effetti speciali e la mobilità romana in agosto è stata sommersa da una pioggia di monopattini; come risultato ci ritroviamo a corto di mezzi pubblici. Non tutti i ragazzi vanno a scuola accompagnati dai genitori, anzi la maggior parte prende gli autobus che a Roma mancano clamorosamente. Combustione spontanea delle vetture, commesse che non arrivano e difetti di fabbricazione sono il ritratto di una flotta Atac seriamente compromessa. Oltre alla mascherina, il distanziamento è l'unico alleato che abbiamo per combattere il Covid, la seconda ondata non ci sarà perché il virus non se n'è mai andato, servono regole comuni sul Trasporto pubblico, non si può lasciare tutto al caso". (Com)