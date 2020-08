Brasile: segretario salute Brasilia arrestato per irregolarità in acquisto test Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Sanità del Distretto federale del Brasile, Francisco Araujo, è stato arrestato nel corso di un'operazione che indaga su presunte irregolarità nell'acquisto di test per la Covid-19. Accusato di associazione per delinquere, turbativa d'asta, frode sulle forniture, riciclaggio di denaro sporco, corruzione attiva e passiva, Araujo è stato posto agli arresti domiciliari. In tutto, nell'ambito dell'operazione denominata "falsi negativi" sono stati emessi 44 mandati di perquisizione e sequestro, oltre a sette ordinanze di custodia cautelare in otto stati (Goias, San Paolo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Espirito Santo, Rio Grande do Sul). (segue) (Brb)