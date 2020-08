Brasile: segretario salute Brasilia arrestato per irregolarità in acquisto test Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dalla procura lo scopo dell'operazione è smantellare una presunta organizzazione criminale insediata all'interno del dipartimento della Sanità del Distretto Federale finalizzata alla frode nella scelta di fornitori di materiali. Gli indagati sono accusati di aver approfittato dello stato di emergenza che autorizza le amministrazioni a non effettuare bandi pubblici per indicare aziende amiche e incassare tangenti provenienti dalla super-fatturazione. Secondo gli investigatori il danno alle casse pubbliche sarebbe quantificabile in 18 milioni di real (2,7 milioni di euro). Dopo l'arresto, il governatore del Distretto federale, Ibaneis Rocha, ha informato di aver rimosso le persone coinvolte nell'operazione dalle loro posizioni. In una nota, tuttavia, ha definito l'azione della procura "non necessaria", sottolineando che i processi di appalto sono stati trasparenti e che gli indagati sono "accusati ingiustamente". Il Brasile è il primo paese per numero di contagi in America Latina e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. (Brb)