Fisco: Modena (FI), governo ascolti commercialisti su nuove regole

- "Se è vero che l’Agenzia delle entrate non recupera circa 1000 miliardi di euro, accetti aiuto e consigli di chi ogni giorno lavora sul campo. La maggioranza giallorossa ancora non ha preso sul serio la flat tax e si incarta rincorrendo modelli stranieri mentre i professionisti vedono il fisco 'vivente', fuori dalle statistiche e dai numeri degli uffici". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, secondo cui "riscrivere le regole del fisco non può essere appannaggio di chi non si trova ad applicarle e soprattutto a interpretarle e per questo - osserva la parlamentare azzurra - non è possibile caricare di responsabilità i commercialisti tralasciando gli effetti veri che la selva di commi e di rinvii di legge in legge avrà sui contribuenti". "Per questa ragione - conclude Modena - va accolto positivamente l’appello rivolto al Governo e al Parlamento dai presidenti dell'Ugdcec, (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, e dell'Adc, Associazione dei dottori commercialisti, Matteo De Lise e Maria Pia Nucera, perchè si possa riscrivere un nuovo sistema fiscale in maniera condivisa". (Com)