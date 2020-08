Speciale difesa: Libia, Sarraj discute di cooperazione con società di sicurezza Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fayez al Sarraj, il primo ministro del Governo libico di accordo nazionale (Gna) sostenuto dalle Nazioni Unite, ha ricevuto i dirigenti della società di sicurezza e militare statunitense Jones Consulting International, tra cui il generale del Corpo dei Marine Tom Waldhauser, già a capo di Africom, il comando militare Usa per l’Africa. Nell'incontro si è parlato "dei programmi di rafforzamento delle capacità per affrontare varie sfide e rischi, nonché sconfiggere organizzazioni terroristiche ed estremiste", ma anche dei "meccanismi di coordinamento tra il gruppo Jones e le istituzioni di sicurezza e difesa libiche", si legge in una dichiarazione del Consiglio presidenziale. "Il primo ministro ha parlato della grande importanza che il Governo di accordo nazionale attribuisce alla costruzione e allo sviluppo delle capacità militari e di sicurezza libiche, in conformità con i più recenti standard internazionali. Sono state esaminate una serie di indicazioni e di misure per raggiungere questo obiettivo, compreso l'uso delle competenze di istituzioni internazionali come l'azienda statunitense Jones ", prosegue la nota. All'incontro hanno partecipato anche alti funzionari della sicurezza e militari del governo di Tripoli. (Lit)