Speciale difesa: Israele colpisce postazioni di Hezbollah in Libano

- Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito nella notte le postazioni appartenenti al gruppo sciita libanese Hezbollah, in risposta ad alcuni colpi sparati dal Libano contro le sue truppe. Nessun israeliano è rimasto, hanno fatto sapere le Forze di difesa israeliane (Idf). I militari dello Stato ebraico hanno utilizzato razzi luminosi, fumogeni e munizioni vere dopo gli spari giunti dal territorio libanese. “Durante la notte, elicotteri e aerei d'attacco delle Idf hanno colpito i posti di osservazione appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nell'area di confine", spiegano le forze israeliane. Non ci sono commenti immediati da parte di Hezbollah. Il mese scorso, Israele ha detto che Hezbollah ha effettuato un tentativo di infiltrazione, che il gruppo sostenuto dall'Iran ha negato. Lo Stato ebraico è tecnicamente in guerra con il Libano. Alla fine del mese scorso, le autorità israeliane hanno dichiarato di aver respinto un tentativo di penetrazione nel suo territorio da parte dei combattenti di Hezbollah. Il gruppo sciita libanese ha negato qualsiasi coinvolgimento nel presunto episodio avvenuto dopo un sospetto attacco missilistico israeliano contro le posizioni del governo siriano e dei loro alleati a sud di Damasco, uccidendo cinque persone. (Res)