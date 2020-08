Speciale difesa: Mediterraneo orientale, al via esercitazione militare congiunta tra Grecia, Cipro, Francia e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di Grecia, Cipro, Francia e Italia hanno lanciato un'esercitazione militare congiunta a sud-ovest di Cipro. Secondo quanto riporta il quotidiano di Atene “Kathimerini”, le esercitazioni, denominate “Eunomia”, sono previste dal 26 agosto al 28 agosto e fanno parte della cooperazione tra i quattro paesi per affrontare le crescenti tensioni nel Mediterraneo. In una dichiarazione, il ministro della Difesa greco Nikos Panagiotopoulos ha affermato che "l'iniziativa mira a dimostrare l'impegno dei quattro paesi mediterranei europei per lo Stato di diritto come parte della politica di allentamento delle tensioni". Secondo il sito "in.gr", l'Italia partecipa con un cacciatorpediniere della classe Durand de la Penne. I media greci parlavano della presenza tra i mezzi coinvolti anche di tre Rafale francesi e tre F-16 greci, atterrati nelle scorse ore nella base militare cipriota Andreas Papandreou a Paphos. La fregata francese Lafayette si unirà all'esercitazione nella fase finale nella giornata di venerdì. (Gra)