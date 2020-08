Speciale difesa: ministro francese su Mediterraneo orientale, rispetto diritto internazionale deve essere regola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo orientale si sta trasformando in un'area di tensione: il rispetto del diritto internazionale deve essere la regola e non l'eccezione. Lo ha detto il ministro della Difesa francese Florence Parly, scrivendo su Twitter nell'annunciare l'inizio dell'esercitazione congiunta aerea e marittima tra i partner di Francia, Italia, Grecia e Cipro. "Il nostro messaggio è semplice: priorità al dialogo, alla cooperazione e alla diplomazia affinché il Mediterraneo orientale diventi un'area di stabilità e rispetto del diritto internazionale", ha dichiarato Parly, secondo cui l'area "non dovrebbe essere un parco giochi per le ambizioni di alcuni" ma "un bene comune". Secondo quanto confermato dal ministro, per la Francia, 3 aerei Rafale, una fregata e un elicottero prenderanno parte a questa "esercitazione europea". (Frp)