Speciale difesa: Nord Macedonia, a Kumanovo cerimonia per attivazione quartier generale Seebrig

- E' in programma a Kumanovo, nella Macedonia del Nord, una cerimonia in occasione dell'attivazione del quartiere generale della brigata dell'Europa sudorientale (Seebrig, una brigata multinazionale con forze provenienti da Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia del Nord, Romania e Turchia nell'ambito dell'Iniziativa Partnership for Peace della Nato) per il periodo tra il 2020 ed il 2026. Il quartiere generale, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Mia", sarà localizzato nel centro Boro Menkov di Kumanovo. La cerimonia di inaugurazione conterà sulla presenza del presidente macedone Stevo Pendarovski, del ministro della Difesa Radmila Sekerinska, del capo di Stato maggiore della Difesa Vasko Gjurchinovski, e di molti ambasciatori internazionali accreditati a Skopje. Il quartiere generale delle Seebrig è stabilito in base ad un sistema di rotazione tra i paesi membri e, dal 2011 al 2020, è stato ospitato dalla Grecia a Larissa. (Mas)