Speciale difesa: incontro trilaterale Egitto-Giordania-Iraq, focus su cooperazione e sicurezza

- Sostegno alla sovranità dell’Iraq, rafforzamento e istituzionalizzazione della cooperazione trilaterale fra Egitto, Giordania e Baghdad, con l’istituzione di un Segretariato esecutivo per il coordinamento fra i tre paesi, la cui sede cambierà a rotazione annuale. E’ quanto emerge dal comunicato finale dell’incontro trilaterale avvenuto ad Amman fra il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, e il re della Giordania, Abdullah II. Nel comunicato congiunto i tre leader arabi esprimono soddisfazione per lo stato attuale della cooperazione politica, economica e strategica fra i tre paesi, che dovrebbe rafforzarsi e assumere carattere istituzionale con la creazione del Segretariato esecutivo di coordinamento. La sede del Segretariato sarà ospitata per il primo anno presso il ministero degli Esteri e degli Espatriati di Amman, e le diplomazie dei tre paesi avranno ora il compito di definirne le funzioni, oltre a preparare i vertici periodici fra i ministri. Anche la sicurezza nella regione è stata al centro del colloquio trilaterale, con i tre leader che hanno fatto appello a intensificare gli sforzi per conseguire soluzioni politiche alle crisi di Siria, Libia e Yemen, in accordo con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu e in modo da mantenere l’unità e l’indipendenza dei paesi in questione e da impedire “interferenze esterne” destabilizzanti. Kadhimi, Al Sisi e re Abdullah si sono anche soffermati sulla questione palestinese, ribadendo il loro sostegno a una pace “giusta e comprensiva” che rispetti i diritti del popolo palestinese, ed esortando Israele a interrompere l’annessione di qualunque territorio palestinese. Durante l’incontro i tre leader hanno anche discusso la questione della Grande diga etiope della rinascita, ribadendo che la sicurezza idrica dell’Egitto è “parte essenziale della sicurezza della nazione araba” e sottolineando il bisogno di raggiungere un accordo giusto ed equilibrato, basato sul diritto internazionale, che protegga anche i diritti e gli interessi del Cairo e del Sudan. (Res)