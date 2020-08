Speciale difesa: premier Romania, programma di dotazione Esercito deve generare rilancio industria di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di dotazione dell'Esercito della Romania deve generare un rilancio dell'industria della difesa nazionale, sia attraverso società nazionali che tramite società partner. Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orban a Petresti, nella contea di Dambovita (sud della Romania), dove ha partecipato alla presentazione del progetto Iveco riguardante la costruzione della fabbrica di assemblaggio dei camion. "Sono ufficialmente inaugurati i lavori per un investimento in una capacità produttiva in Romania, un investimento del valore di circa 50 milioni di euro, investimento che creerà nella prima fase 200 posti di lavoro diretti in questa capacità produttiva, ma anche attraverso tutti i contratti con fornitori nazionali che genererà dinamiche economiche e posti di lavoro aggiuntivi. Questo investimento viene effettuato nell'ambito dell'offset relativo al contratto per l'equipaggiamento dell'Esercito con veicoli prodotti da Iveco Defence", ha affermato Orban. Secondo il premier di Bucarest l'investimento rappresenta una conferma della politica del governo di Bucarest sul programma di dieci anni, "che prevede lo stanziamento di un importo molto importante per lo sviluppo delle capacità difensive, per aumentare la capacità dell'esercito rumeno di affrontare qualsiasi sfida". (Rob)