Speciale difesa: Nato, Stoltenberg in visita in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è in visita a Berlino tra 26 e 27 agosto, per una serie di incontri e per prendere parte alla riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea. Tra gli incontri in programma nella visita quelli con la cancelliera tedesca Angela Merkel e con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell. Secondo quanto riferisce una nota stampa della Nato, la mattina del 27 agosto attorno alle 9:30 Stoltenberg terrà anche una conferenza stampa congiunta con la Merkel. (Beb)