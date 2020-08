Corea del Nord-Cina: scambi commerciali ridotti del 20 per cento a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “Daily Nk”, che ha sede in Corea del Sud e si occupa di affari nordcoreani, ieri il Comitato centrale del Partito del Lavoro, al potere a Pyongyang, ha emanato un ordine di sospensione di ogni scambio e attività al confine per proteggere il paese dal rischio di diffusione del contagio in vista della celebrazione, il prossimo 10 ottobre, del 75mo anniversario del partito. L’ordine riguarda probabilmente i commerci di singoli commercianti e organizzazioni statali che hanno goduto finora di permessi commerciali speciali in deroga ai divieti. Inoltre, i commercianti nordcoreani in Cina avrebbero ricevuto l’ordine di inviare contributi in denaro per finanziare la preparazione degli eventi celebrativi. (segue) (Git)