Corea del Nord-Cina: scambi commerciali ridotti del 20 per cento a luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 agosto la riunione plenaria del comitato centrale ha riconosciuto, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), che “l’economia non è migliorata di fronte alle gravi situazioni interne ed esterne e alle molteplici sfide inaspettate” e ha convocato il congresso per gennaio “per definire una corretta linea di lotta e azioni strategiche e tattiche sulla base delle nuove esigenze della rivoluzione in corso e della situazione”. Il congresso avrà come ordine del giorno la revisione del lavoro del comitato centrale e della commissione centrale di valutazione, la revisione dell regolamento e l’elezione dell’organo di vertice del comitato centrale. Al congresso parteciperanno delegati con diritto di voto e di parola: ne verrà nominato uno ogni 1.300 membri. (Git)