Legge elettorale: Fornaro (Leu), proporzionale e Senato non più su base regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre sostenuto che per questa fase storico-politica e per mettere in sicurezza la Costituzione, fosse necessario approvare una legge elettorale proporzionale. A mia prima firma è poi stato presentato un disegno di legge di riforma costituzionale per modificare la base di elezione del Senato da regionale a circoscrizionale, come già oggi è previsto in Costituzione per la Camera dei Deputati". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui "sia il proporzionale, sia una base di elezione del Senato non più regionale, consentono di limitare gli oggettivi effetti di compressione della rappresentanza, in particolare nelle regioni meno popolose, che sarebbero generati dalla riduzione del numero dei parlamentari". Per Fornaro "è possibile approvare in tempi alla Camera entrambe le leggi, a condizione che si abbandoni la scelta della soglia di sbarramento al 5 per cento, da noi non condivisa perché in aperta contraddizione con gli obiettivi di salvaguardia della rappresentanza".(Com)