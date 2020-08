Ungheria: opposizione chiede dimissioni ministro Esteri dopo vacanze su yacht di lusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli articoli sulle vacanze del ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, violano il suo "senso di giustizia" e il ministro assicura di rispettare le legge "nella sua vita pubblica e privata". Con queste parole Szijjarto si è riferito a quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi a proposito delle vacanze che ha trascorso nel Mar Adriatico, a bordo di uno yacht di proprietà di un miliardario vicino al governo, Laszlo Szijj. Foto di Szijjarto e della sua famiglia sullo yacht sono state scattate il 16 agosto, ma è probabile che il ministro fosse a bordo già da prima, poiché l'imbarcazione è salpata da un porto vicino all'aeroporto di Spalato il 12 agosto. Negli stessi giorni Szijjarto pubblicava sul suo profilo Facebook foto che lo ritraevano a lavoro. Il ministro dichiara che la sua vita è "un libro aperto", ma chiede rispetto per la sua vita privata e familiare. "Il rispetto della legge da parte mia non è una questione stagionale e posso assicurare a tutti che rispetterò la legge sia nella mia vita privata sia in quella pubblica". Szijjarto ha rivelato che oltre alla famiglia era anche in compagnia di amici. Il partito di opposizione Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed) ha chiesto le dimissioni del ministro. "Se un membro del governo va in vacanza a bordo di uno yacht di proprietà di un miliardario arricchitosi grazie ad appalti pubblici" sostanzialmente va in vacanza su un'imbarcazione "acquistata con i soldi del popolo ungherese", si legge in un messaggio del partito su Facebook. (Vap)