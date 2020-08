Donbass: a inizio settembre riunione consiglieri politici del Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri politici di Germania, Francia, Russia e Ucraina, paesi parte del Formato Normandia, discuteranno sulle soluzioni per la crisi nel Donbass la prima settimana di settembre. Lo ha detto il capo del gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak, dopo l'annuncio di ieri sul fatto che questo incontro, precedentemente programmato per il 28 agosto, è stato posticipato per un altro impegno concomitante del consigliere francese. "Le date sono state discusse oggi, per i primi giorni di settembre. L'incontro avverrà prima del 10 settembre, credo", ha spiegato Yermak. (segue) (Rum)