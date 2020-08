Coronavirus: Mef, domande moratoria raggiungono i 300 miliardi, da Sace garanzie per 12,7 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste pervenute agli intermediari per l’accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi abbiano continuato a crescere nella settimana dal 7 al 14 agosto, superando 1,19 milioni, per un importo di finanziamenti di circa 89 miliardi. La percentuale di prestiti erogati risulta in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente. In particolare, al 14 agosto è stato erogato oltre l’87 per cento delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo. (segue) (Com)