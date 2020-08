Arrestati due parlamentari a Hong Kong: avevano partecipato alle proteste del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici persone, tra le quali due membri di opposizione del Consiglio legislativo (Legco), sono state arrestate oggi a Hong Kong in relazione alle proteste dell’anno scorso. I due deputati sono Lam Cheuk-ting e Ted Hui, entrambi del Partito democratico, che ha reso noto il loro arresto. Lam e Hui sono ambedue critici nei confronti del governo della Regione amministrativa speciale e di quello di Pechino. Sono sospettati, insieme ad altri altri arrestati, di essere coinvolti nei disordini del 21 luglio 2019 nella stazione della ferrovia metropolitana di Yuen Long, nei Nuovi Territori. In quell’episodio Lam fu ferito al volto, secondo il suo partito da sostenitori del governo, ai quali la polizia permise di fuggire. A ciò si aggiunge il presunto coinvolgimento in un altra protesta, quella del 6 luglio 2019 a Tuen Mun Park, il più grande parco dei Nuovi Territori. Il presidente del Partito Democratico, Wu Chi-wai, ha accusato il governo di usare il suo potere per reprimere il dissenso.Gli ultimi arresti seguono quelli di Agnes Chow e Jimmy Lai. Chow, giovane attivista per la democrazia già tra i leader del Movimento degli ombrelli del 2014 ed esponente del disciolto partito Demosisto, è stata arrestata il 10 agosto con l’accusa di incitamento alla secessione e rilasciata su cauzione il 12. Lai, editore del quotidiano “Apple Daily”, è stato anche lui arrestato il 10 agosto e liberato 36 ore dopo. Insieme a lui sono stati arrestati anche membri della sua famiglia, tutti con l’accusa di collusione con “forze straniere” a fini di sovversione, una fattispecie di reato contemplata dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale recentemente introdotta nell’ex colonia britannica.La controversa legge sulla sicurezza è entrata in vigore il 30 giugno subito dopo essere stata approvata dal Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), il principale organo legislativo della Cina. La norma è suddivisa in sei capitoli e 66 articoli, che corrispondono ai principi generali; doveri e istituzioni di tutela della sicurezza nazionale; reati e sanzioni; giurisdizione su casi di sicurezza nazionale, applicazione della legge e procedure; istituzioni del governo popolare centrale e di Hong Kong per la salvaguardia della sicurezza nazionale; disposizioni supplementari. Al centro ci sono quattro categorie di reati: secessione, sovversione del potere statale, attività terroristiche e collusione con forze straniere o esterne per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Con la legge, inoltre, è stata istituita una Commissione per la salvaguardia della sicurezza nazionale che risponde direttamente al governo centrale di Pechino. Salvo circostanze specifiche, è la Regione amministrativa di Hong Kong a esercitare la giurisdizione sui casi di rilevanza penale previsti. (Res)