Lavoro: Zingaretti, lo creaiamo con fatti, Salvini pensa solo a picconare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader democratico "i problemi non si cavalcano: si risolvono con concrete politiche di sviluppo per creare lavoro fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale. Insieme alle imprese, al mondo del lavoro, agli amministratori, alla cultura e a una nuova generazione di ragazze e ragazzi, alla forza delle donne". E poi, "ora tutte e tutti in campo nelle Regionali con i candidati e le candidate per fermare le destre e governare bene". (Rin)