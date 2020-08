India: coronavirus, superati 3,2 milioni di casi e 59 mila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Dall’8 giugno (fase 1) è iniziata una graduale ripresa delle attività: hanno potuto riaprire i luoghi di culto, gli alberghi, i ristoranti e i centri commerciali. Dal primo luglio (fase 2) è iniziato un progressivo ampliamento dei voli interni e dei collegamenti ferroviari per passeggeri. Dal 5 agosto hanno riaperto gli istituti di yoga e le palestre. I voli internazionali sono sospesi fino al 31 agosto salvo un numero limitato di voli concordati con alcuni Stati e con l’obbligo di quarantena all’arrivo (14 giorni, di cui sette in una struttura apposita, con spese a carico degli ospiti, e altri sette in isolamento domestico) a partire dall’8 agosto. Il coprifuoco notturno è stato accorciato di un’ora, con inizio alle 22 invece che alle 21 e termine alle 5; i negozi possono accogliere più di cinque persone alla volta se viene garantito il rispetto del distanziamento sociale; i centri di formazione governativi possono operare dal 15 luglio mentre le scuole e gli altri istituti di istruzione sono chiusi fino al 31 agosto. Gli esami universitari sono stati autorizzati, salvo provvedimenti locali. (segue) (Inn)