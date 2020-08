Torino: Volpiano, 151 mila euro per la riqualificazione di via Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Volpiano, provincia di Torino, sono partiti i lavori per il rifacimento di via Garibaldi, con l'allargamento dei marciapiedi, per consentire il passaggio agevole di carrozzine e pedoni, e la pavimentazione della carreggiata in porfido, con una spesa di 151mila euro. "Nonostante il momento eccezionale che stiamo vivendo - spiega Andrea Cisotto, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - siamo riusciti a realizzare i lavori nel mese di agosto, come richiesto dai commercianti, e suddividere i lotti per facilitare la viabilità". Commenta il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne: "Questo intervento, dopo via Umberto I, piazza XXV Aprile e piazza Vittorio Emanuele II, va nella direzione di completare la riqualificazione del centro storico (mancano ancora gli altri lotti di via Garibaldi) che è nel programma della nostra amministrazione; inoltre, nella stessa zona, con la sostituzione della caldaia del palazzo comunale verranno eliminate alcune tubazioni ora insistenti nell'area parcheggio di via Provana e si procederà alla sistemazione di via San Guglielmo". Tra cantieri aperti nel mese di agosto, è in fase di completamento l'ampliamento del cimitero di Volpiano, con 75 nuovi loculi e 40 cellette per una spesa di 98mila euro. (Rpi)