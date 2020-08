Coronavirus: ieri 20 nuovi positivi agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino sono stati individuati 18 nuovi positivi asintomatici, si tratta di cittadini italiani residenti nel Lazio (13), la Campania (2), le Marche (1), l'Abruzzo (1) e l'Umbria (1) tutti di rientro dai Paesi oggetto dell'ordinanza del ministero della Salute. Sono 2 i casi positivi individuati all'aeroporto di Ciampino, si tratta di due cittadini di nazionalità albanese provenienti dalla Grecia e diretti in Umbria. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 139, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)