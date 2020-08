Migranti: Miceli (Pd), solidarietà a Lamorgese, Salvini "terremota" pilastri democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile sicurezza del Partito democratico, Carmelo Miceli, in una nota ha voluto esprimere la propria solidarietà al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, sottolineando che "quando un leader dell'opposizione come Matteo Salvini, uno che è stato ministro dell'Interno, arriva a definire 'criminale' il suo successore al Viminale vuol dire che siamo arrivati a un punto di non ritorno per il nostro sistema democratico. Esprimo tutta la mia solidarietà alla ministra Lamorgese per queste vili offese e chiedo a Salvini di fermarsi prima che sia troppo tardi per tutti". Per il parlamentare "è arrivato il momento che capisca che con le sue forzature, con i suoi scontri quotidiani, sta scavando un vulnus sempre più profondo tra rappresentati istituzionali, vita democratica e cittadini. Salvini sta terremotando i pilastri della nostra democrazia. Il suo modo di agire - ha aggiunto - sta avvelenando la dialettica politica e sta facendo saltare gli schemi della civile convivenza, portando qualsiasi cittadino a sentirsi autorizzato ad usare toni e ad avere atteggiamenti violenti nei confronti di chi rappresenta le istituzioni di questo Paese. E tutto questo è molto, troppo pericoloso, a prescindere da chi si trova temporaneamente a governare". (Com)