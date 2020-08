Milano: insulta e minaccia l'ex compagna, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Milano ha arrestato un uomo 33enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex convivente 30enne. Nel pomeriggio di ieri l'uomo si è recato nell'abitazione della ex compagna in via Teramo, la quale si trovava in compagnia di un'amica. Al rifiuto della ragazza di aprirgli la porta, l'uomo ha cominciato a inveire contro di lei dal cortile condominiale con insulti e minacce. L'uomo, intuendo un possibile intervento della polizia si è allontanato ma è stato poco dopo rintracciato e fermato dagli agenti mentre camminava in Parco Campania. Davanti ai poliziotti l'uomo ha ammesso di aver insultato e minacciato l'ex convivente. Il soggetto era già stato fermato lo scorso 9 agosto per un episodio simile e il 19 agosto aveva ricevuto il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. Oggi l'arresto e il trasferimento al carcere di San Vittore.(Rem)