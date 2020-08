Scuola: iniziato incontro tra governo, Regioni e Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato da qualche minuto, in videoconferenza, l'incontro convocato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia e i ministri dell'Istruzione Lucia Azzolina, della Salute Roberto Speranza, delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, e i governatori di Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Veneto Luca Zaia, Piemonte Alberto Cirio, Lombardia Attilio Fontana, Abruzzo Marco Marsilio, Molise Donato Toma, Umbria Donatella Tesei e il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher per fare il punto sulla scuola in vista della riapertura del 14 settembre. Partecipano anche il presidente dell'Anci Antonio Decaro e quello dell'Upi Michele de Pascale oltre al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e al commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. (Rin)