Scuola: Salvini, Azzolina scarica responsabilità su presidi e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due riflessioni mi sono venute in mente tornando dall’ospedale fantasma che è costato milioni veri. La prima: la notizia di apertura del primo quotidiano online è la dichiarazione di Zingaretti per cui la priorità per Italia, Campania e Salerno è la legge elettorale. Uno potrebbe dir questo, salutare ringraziare. Per noi della Lega le priorità sono altre: stop tasse fino a 31 dicembre, stop sbarchi e riapertura scuole in sicurezza. Dibattito surreale con ministro Azzolina, a carico delle famiglie anche misurazione febbre. Scaricano responsabilità su sindaci, presidi, cittadini, mamme e papà". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini all'inaugurazione della nuova sede del partito a Salerno.(Ren)