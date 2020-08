Zambia: assolto ministro della Salute accusato di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale dello Zambia ha assolto il ministro della Salute, Chitalu Chilufya, dopo aver stabilito che l'accusa aveva fornito prove insufficienti contro di lui. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che lo scorso 16 luglio Chilufya era comparso davanti a un magistrato di Lusaka e aveva negato quattro accuse di corruzione. Secondo l'accusa, il ministro della Salute, in quattro diverse occasioni, avrebbe utilizzato denaro ritenuto provento di reato per acquistare proprietà, azioni di un'azienda turistica e una nave passeggeri degli Emirati Arabi Uniti, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e gennaio 2018. Quando il caso è stato riproposto ai giudici, tuttavia, il procuratore dello Stato Clifford Moono ha affermato che le prove non erano sufficienti per emettere una sentenza contro l'imputato. "Data la posizione assunta dallo Stato di non offrire ulteriori prove e considerando le prove disponibili, l'accusato viene assolto", ha di conseguenza dichiarato il magistrato Lameck Mwale. Se condannato, il ministro rischiava fino a cinque anni di carcere. (Res)