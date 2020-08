Rocca di Papa: 83enne smarrisce via di casa, rintracciato e soccorso dai vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 83enne che si era perso nel pomeriggio di ieri a Rocca di Papa, in via dei Laghi, è stato ritrovato e soccorso dai vigili del fuoco. L'anziano è stato localizzato dal personale del nucleo Saf e della squadra di Marino e poi è stato recuperato con un elicottero, grazie a una manovra con verricello. L'uomo è stato quindi condotto all'aeroporto di Ciampino e affidato al personale del 118 in discrete condizioni di salute poco dopo le 21.(Rer)