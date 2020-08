Governo: Zingaretti a "Il Corriere della Sera", ora la nuova legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd farà campagna elettorale per il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. "Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari - spiega il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a "Il Corriere della Sera" e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso. Tuttavia per votare sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze. Tutta la maggioranza ha sottoscritto questo accordo, ora faccio un appello affinché sia onorato. Questo permetterebbe anche di interloquire con i tanti dubbi e le perplessità che stanno crescendo; soprattutto in riferimento a una insopportabile campagna in atto all'insegna dell'antipolitica". (segue) (Rin)