Tlc: Meloni a "Il Corriere della Sera", un'infrastruttura pubblica in regime di concorrenza

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un suo intervento su "Il Corriere della Sera" scrive che "in questi giorni si è intensificato il dibattito, politico ed economico, sulla rete di telecomunicazioni. E' grazie a Fratelli d'Italia se questo confronto è stato aperto e se oggi, anche all'interno delle forze di maggioranza, le posizioni sono variegate. Il merito è da ascrivere alla tenacia e alla competenza con le quali abbiamo chiesto e ottenuto che del tema si discutesse nel luogo più opportuno: il Parlamento". "Abbiamo portato avanti - continua - un lungo lavoro che ha condotto all'approvazione della mozione di Fd'I sulla rete unica in mano pubblica e che ha spinto la politica ad esporsi, rendendo pubblico il dibattito. Fino a poche settimane fa sembrava già tutto deciso verso la nascita di una rete unica, non meglio specificata, con controllo in capo a Tim e il ripristino di un monopolio. Un modello su cui puntava il governo, senza tener conto di tutti gli aspetti del problema, dalla sicurezza alla salvaguardia del mercato". (segue) (Rin)