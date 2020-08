Tlc: Liuzzi (M5s) a "La Stampa", per la rete unica il vero problema è sulla strategia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tim - continua Liuzzi - è una società fondamentale, per dipendenti e presenza sul territorio. E il nostro obiettivo è di coinvolgerla. Non mi sembra però che sia vicino un accordo tra Openfiber e Tim. Quando si raggiungerà un'intesa, la strada sarà in discesa". Imporre a un'azienda privata il proprio progetto, scorporando le infrastrutture dai servizi che offre, è un'ingerenza dello Stato. "Se la Rete deve essere un diritto di cittadinanza, come è diventato evidente in questi mesi di emergenza, deve esserci un interesse dello Stato, che deve investire e garantire la sicurezza dei dati". Tasto dolente, la sicurezza. "Nel Consiglio dei ministri del 7 agosto il ministro Patuanelli ha presentato il regolamento con cui si deciderà quali enti, pubblici e privati, devono essere inseriti in una lista di soggetti strategici per la vita della Repubblica. Quelli, quindi, che dovranno rientrare nel perimetro cibernetico, con certi standard di sicurezza e sottoposti a un continuo monitoraggio". Poi il sottosegretario spiega di quanti soggetti pubblici e privati stiamo parlando. "Credo che si supererà il migliaio". Ci sarà bisogno di molti esperti per la gestione della sicurezza di così tanti enti e aziende. "È partito ora un concorso pubblico per 70 unità, che si occuperanno di valutare i livelli di sicurezza dei sistemi informatici di questi enti". (segue) (Rin)