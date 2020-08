Governo: Zingaretti a "Il Corriere della Sera", ora la nuova legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Naturalmente - continua Zingaretti - il sì va considerato solo un primo passo, in sé insufficiente di una riforma complessiva del bicameralismo e dell'insieme dell'attività legislativa. Pur nel pieno rispetto dell'autonomia di coscienza di ciascun cittadino, mi impegno a costruire le condizioni più ragionevoli alla scelta del sì". Approvare la riforma elettorale in un ramo del Parlamento come chiedeva il Pd sembra impossibile. "Non è così. Se c'è la volontà politica si può fare molto. Quando si parla di democrazia e istituzioni tutti i momenti sono buoni. Naturalmente accanto a questo c'è la priorità del lavoro, della scuola, della crescita. Confido che si possa aprire tutti assieme una fase nuova dove la politica diriga i grandi processi di trasformazione in corso e non li subisca. Penso alla qualità dei progetti da realizzare con le risorse del Recovery fund, alla necessità di una nuova e coordinata politica industriale, alle priorità da indicare sul Fisco, alla necessità di un intreccio equilibrato tra l'intervento pubblico e quello dei soggetti privati sul tema della rete unica. Con una ambizione, lasciare ai giovani un'Italia e un'Europa migliore di quella che abbiamo trovato". (segue) (Rin)