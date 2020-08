Governo: Zingaretti a "Il Corriere della Sera", ora la nuova legge elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario ritiene che il voto delle Regionali sarà importante per i futuri scenari politici. "Quando votano milioni di cittadini è sempre un fatto politico. Peserà sugli sviluppi della situazione italiana. Comunque, quello che cambierà sicuramente in meglio o peggio, sarà la vita dei cittadini delle Regioni investite dalla consultazione elettorale, per questo ovunque combattiamo per vincere". Il Pd si è entusiasmato per il voto dei grillini sulla piattaforma Rousseau ma alle Regionali, eccezion fatta per la Liguria, ognuno andrà per conto proprio. "Questa è una caricatura un po' maliziosa. Per fortuna nella vita sono ben altre le cose che mi entusiasmano. È naturale, tuttavia, che la caduta di un veto pregiudiziale da parte del Movimento cinque stelle su possibili alleanze nei territori è un fatto positivo, poi come hanno giustamente ricordato Sala, Nardella e altri, saranno i territori a decidere. Se al pronunciamento sono seguite rigidità e incoerenze, è un problema degli altri. Abbiamo, però, candidature e alleanze competitive ovunque. E nella società il Pd è il pilastro della battaglia contro la destra sovranista". (segue) (Rin)