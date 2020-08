Governo: Zingaretti a "Il Corriere della Sera", ora la nuova legge elettorale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capitolo Roma. "Il futuro sindaco sarà, nei prossimi anni, una delle personalità politiche di maggiore rilevanza in Italia e a livello internazionale. La superficialità con la quale nel caldo agostano è stato affrontato questo tema è imbarazzante e ha rimosso la portata di questa sfida con un fiorire di nomi senza senso e slegati da qualsiasi progetto. Per questo le polemiche sui ritardi nell'indicazione dei nomi sono prive di fondamento. Le candidature si avranno dopo le Amministrative 2020. E' quasi banale doverlo ricordare". Nel Pd si ragiona su un'alleanza organica con i Cinque stelle. "Il dibattito su un'alleanza 'organica' o 'non organica' appassiona pochi e per certi aspetti è incomprensibile. Abbiamo deciso con Italia viva, Leu e Cinque stelle di governare l'Italia per tutta la legislatura. È dunque un'alleanza che ha delle ambizioni politiche e una missione da realizzare. Tale alleanza si verifica ogni giorno nei processi reali. Occorre una maggiore concordia e la rigorosa verifica della bontà delle nostre decisioni. D'altra parte noi l'abbiamo detto mille volte". "Crediamo al governo, - aggiunge - vogliamo collaborare meglio con i nostri alleati, ma restiamo convinti che è giusto assumersi responsabilità e gestire il potere solo fino a quando tutto questo risulta utile all'insieme della nostra comunità". (segue) (Rin)