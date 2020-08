Governo: Zingaretti a "Il Corriere della Sera", ora la nuova legge elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano poche settimane alla riapertura delle scuole e vige ancora la massima incertezza. "Sono mesi che tutti i giorni stiamo ponendo questo tema. Da luglio abbiamo chiesto al governo un coordinamento interministeriale. Ritengo sbagliato ogni atteggiamento polemico o insofferente rispetto al mondo della scuola, che deve essere coprotagonista in questa prova difficile. Lo stesso calendario che si è costruito, che prevede un'interruzione delle lezioni subito dopo l'apertura, mi appare problematico. Avevamo suggerito di organizzare in tempo luoghi alternativi per svolgere le elezioni e il referendum". Con la riapertura delle scuole potrebbe esserci una impennata del Covid. "Ci sarà. E' previsto. Il negazionismo è stata una propaganda sciagurata. Dobbiamo continuare a governare il problema nel delicato equilibrio tra aumento dei livelli di sicurezza e la necessità della ripresa delle attività sociali ed economiche". (segue) (Rin)