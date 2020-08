Repubblica Ceca: presidente Zeman operato a una mano dopo una caduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, è stato operato alla mano destra dopo una caduta avvenuta ieri sera. Lo ha riferito il suo portavoce, Jiri Ovcacek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". L'operazione è avvenuta all'ospedale militare centrale di Praga. La portavoce del nosocomio, Jitka Zinke, afferma che ha l'intervento è stato completato con successo e che il capo dello Stato si trova ora in convalescenza e non è in pericolo di vita. Non è chiaro quanto il capo di Stato resterà in ospedale. Zeman è inciampato e caduto su una mano mentre camminava senza il suo bastone e dopo aver rifiutato assistenza. Il presidente ceco ha 75 anni e soffre da tempo di neuropatia periferica e di diabete di tipo 2. (Vap)