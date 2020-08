Tlc: Siniscalco (Morgan Stanley) a "Il Sole 24 Ore", semplificazione e banda ultralarga per rilanciare Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificazione e banda ultralarga. Per Domenico Siniscalco, managing director e vicepresidente di Morgan Stanley, per l'Italia le priorità prime sono queste due, seguite a ruota da altre quattro: grandi opere, investimenti in edilizia scolastica e ambiente, velocizzazione della giustizia. Ma prima ancora, per l'economista ed ex ministro come sua abitudine in vacanza a Courmayeur c'è un tema di fondo per certi aspetti ispirato dal ghiacciaio Planpincieux, a rischio crollo nella vicinissima val Ferret: la sostenibilità. "Nei prossimi mesi - spiega il vicepresidente a "Il Sole 24 Ore" - dobbiamo essere in grado di operare con misure di breve periodo per uscire al più presto da questa fase di emergenza economica e sociale oltre che sanitaria, ma al tempo stesso c'è da organizzare al meglio la grande riallocazione di risorse che con la crisi e gli strumenti d'intervento può essere finalmente attuata. E qui l'Italia deve pensare a una vera metamorfosi fondata sulla sostenibilità di medio-lungo periodo, cioè al futuro delle prossime generazioni, che ha bisogno di crescita e prima ancora di investimenti". (segue) (Rin)