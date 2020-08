Tlc: Siniscalco (Morgan Stanley) a "Il Sole 24 Ore", semplificazione e banda ultralarga per rilanciare Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppo debito. La scorsa settimana Banca d'Italia ha segnalato il nuovo record storico a 2.530,6 miliardi, senza ancora contare i 25 di scostamento arrivati dopo. "Il debito è una questione nodale, ma merita di essere reinquadrata guardando oltre ai soli aspetti quantitativi. Fino a ieri l'Italia era uno dei pochi Paesi ad avere una zavorra gigantesca, ora con le misure richieste dal Covid ce l'hanno più o meno tutti e questo dato capovolge lo scenario e rende molto più importante come questo debito viene utilizzato. Se genererà investimenti può diventare l'occasione per agganciare i grandi, diversamente quel treno è perso per sempre". "Nel mondo, inoltre, - continua - è esploso il debito totale, pubblico e privato, che ha superato il 330 per cento del Pil. Il nostro debito pubblico va valutato nel quadro globale insieme alla nostra ricchezza privata che rappresenta un incredibile ammortizzatore in questa crisi". (segue) (Rin)